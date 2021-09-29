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Ле Дриан заявил, что МАГАТЭ должно обсудить с Австралией условия соглашения о субмаринах

Как отметил глава МИД Франции, цель состоит в том, чтобы определить, как договор вписывается в глобальную архитектуру нераспространения

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно получить от Австралии ответы касательно условий соглашения с США и Великобританией о продаже атомных подводных лодок. Об этом заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на заседании комитета по иностранным делам в Сенате (верхней палате парламента) республики.

"Мы говорим не о ядерном оружии, но об атомной силовой установке. На данный момент контуры заключенного ими соглашения неизвестны. МАГАТЭ должно обсудить с Австралией параметры их соглашения, чтобы определить, как оно вписывается в глобальную архитектуру нераспространения", - сказал министр.

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