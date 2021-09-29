Глава Госдепа назвал продуктивной встречу по торговому сотрудничеству с ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что его встреча в среду в рамках американо-европейского совета по торговле и технологиям прошла продуктивно. Об этом он сообщил в Twitter.

"Получил удовольствие от продуктивного обсуждения с представителями США и ЕС сотрудничества для продвижения общих ценностей. Совет по торговле и технологиям даст основу для продвижения общегосударственной координации по ключевым торговым и технологическим вопросам и обеспечит безопасность и процветание наших граждан", - говорится в сообщении.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что одной из основных целей совета является создание видения, которое "стимулирует дух инноваций".

Помимо Блинкена во встрече приняли участие министр торговли Джина Раймондо и американский представитель на торговых переговорах Кэтрин Тай. Евросоюз на заседании представили заместители председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Маргрете Вестагер.

В июне по итогам саммита ЕС - США было объявлено о решении сторон учредить совет по торговле и технологиям, который займется продвижением зеленых и цифровых технологий, в частности искусственного интеллекта, а также будет развивать двустороннюю торговлю.