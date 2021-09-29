В Белом доме подтвердили доверительные отношения Байдена и генерала Милли

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден в полной мере доверяет председателю Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералу Марку Милли. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он в полной мере доверяет Милли. Он работал бок о бок с ним в течение последних девяти месяцев, принимая, безусловно, трудные решения в период своего президентства. У него сложились другие отношения с Милли, чем, как я полагаю, были у [предыдущего] президента [США Дональда] Трампа. Я не могу говорить об этих отношениях, но он доверяет ему", - отметила Псаки.

Отвечая на вопрос, доверяет ли американский лидер всем членам своей команды по национальной безопасности, пресс-секретарь подчеркнула: "Да, доверяет".

В среду на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил генерал подтвердил, что в телефонном разговоре с начальником Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочэном обещал предупредить его, если США решат напасть на Китай. Ранее Милли заявлял, что звонил в Китай в конце 2020 года и начале текущего года с ведома руководства для разрядки напряженности. Он также проинформировал, что его телефонные беседы слушали несколько человек из числа должностных лиц США высокого ранга. Генерал подчеркнул, что сразу же уведомил о звонках Майкла Помпео, который в то время был госсекретарем, и других сотрудников вашингтонской администрации.

Газета Washington Post ранее в этом месяце опубликовала выдержки из готовившейся в тот момент к изданию книги ветерана американской журналистики Боба Вудворда, в которой говорится, что Милли считал Трампа в последние месяцы его пребывания на посту президента психически неуравновешенным и втайне от него звонил в Китай с целью предотвращения возможного военного столкновения между двумя странами. Глава КНШ якобы дважды беседовал по телефону с Ли Цзочэном, опасаясь того, что Трамп своими решениями и действиями может разжечь вооруженный конфликт между США и КНР. Американский военачальник, как утверждается в книге, пообещал заблаговременно поставить китайского коллегу в известность в случае разработки в Вашингтоне планов проведения военной операции против КНР.

Республиканец Трамп в ответ назвал возможные контакты Милли с Пекином государственной изменой.