Горсовет Запорожья утвердил отставку мэра

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты городского совета Запорожья утвердили отставку главы муниципального образования Владимира Буряка, который ранее объявил о намерении сложить полномочия из-за проблем со здоровьем. Об этом в среду сообщила пресс-служба горсовета.

"Было проведено тайное голосование. В нем приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского головы 45, против голосовали 2, воздержались 3", - говорится в сообщении. Полномочия мэра переданы секретарю горсовета Анатолию Куртеву.

По оценке украинских экспертов, Буряк находится в серьезных противоречиях с политическими оппонентами на уровне города, и дело уже давно шло к отставке. Ранее он сообщал, что направил обращение спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову, так как местные депутаты игнорировали сессии горсовета. По его словам, более месяца представители партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), "Европейская солидарность", "Новая политика" и "Партии Шария" не приходят на заседания, а "значит, не выполняют нормы закона о статусе депутатов местных советов".

Оппоненты Буряка указывают на нарушение им договоренностей о распределении властных полномочий. Как сообщало украинское издание "Страна", он, например, обещал ОПЗЖ сформировать вместе с ее представителями большинство в областном и городском советах, но слова не сдержал. Политик также якобы не выполнил и обещаний, данных другим партиям. Кроме того, он уволил секретаря горсовета, который являлся компромиссной фигурой для сложившегося большинства.

Это уже третий украинский город, который остался без мэра. Помимо Запорожья в ближайшее время выборы градоначальника пройдут в Харькове и Кривом Роге.