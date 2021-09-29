В ДНР заявили, что Киев не скрывает свое безразличие к урегулированию на востоке Украины

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Украинская делегация открыто демонстрирует свое безразличие к переговорам Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и любыми способами саботирует мирный процесс. Об этом в среду по итогам заседания заявила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель на минских переговорах Наталья Никонорова.

"Украине попросту безразличны перспективы мирного процесса, и в последнее время это безразличие даже не скрывается, а беззастенчиво выпячивается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства ДНР.

Никонорова рассказала, что исполняющий обязанности главы украинской делегации Алексей Резников покинул нынешнее заседание Контактной группы до его официального завершения. Такое поведение представителя Киева назвали в МИД ДНР "апогеем саботажа". "Резников в конце сегодня попросту отключился от заседания Контактной группы до его официального завершения, так и не ответив на поставленные ему довольно неудобные вопросы. Хотя в начале заседания он громогласно заявлял, что в последнем блоке встречи ответит на все заданные вопросы и неоднократно до этого говорил о готовности работать "в режиме 24 на 7". Это не назвать иначе как полноценным апогеем саботажа украинскими переговорщиками не только всех своих обязательств по минскому пакету, но и обещаний, которые были даны буквально парой часов ранее. Мы три часа пытались добиться от господина Резникова ответов на в сущности простые и очевидные вопросы. А в итоге он удалился по-английски, не сделав ничего для того, чтобы попытаться прийти к хотя бы минимальным зафиксированным результатам этих многочасовых переговоров", - подчеркнула полпред ДНР.

По словам Никоноровой, в ходе консультаций украинская делегация уклонилась от обсуждения регламента заседаний Контактной группы и ее рабочих групп, без объяснения причин отвергнув все целесообразные предложения республик Донбасса. Координатор от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Микко Киннунен также отказался от предложения фиксировать договоренности, достигнутые на совещании. "Выслушав позицию ОБСЕ по поводу процедуры достижения договоренностей, мы предложили закрепить ее в качестве регламентной нормы, обозначив, что координаторы данной организации будут подписывать любые достигнутые консенсусом договоренности других участников переговоров. Но, к сожалению, от самого господина Киннунена мы не получили поддержку по данному предложению, являющемуся, в сущности, лишь отражением его собственного заявления", - отметила Никонорова.

Как сообщил пресс-секретарь делегации ДНР в Контактной группе Владислав Московский, Украина проявила индифферентное отношение и к вопросам политического урегулирования. Такое поведение подтверждает, что Киев вместо дипломатического пути "грезит авантюрой - возобновлением боевых действий в Донбассе", считает он.