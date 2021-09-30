Конгрессмены США обязали еще 11 человек явиться на слушания по делу о штурме Капитолия

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель спецкомитета Палаты представителей Конгресса США Бенни Томпсон в среду обязал еще 11 человек выступить на слушаниях и предоставить всю имеющуюся у них информацию в рамках проводимого конгрессменами расследования штурма Капитолия, предпринятого 6 января. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Томпсон направил повестки 11 лицам, обязав их "выступить на слушаниях и предоставить документацию, связанную с событиями и митингами, предшествовавшими массовым беспорядкам 6 января, включая митинг 6 января на Эллипсе (лужайка перед южным фасадом Белого дома), который непосредственно предшествовал жестокому нападению на Капитолий". Комитет, отметили в пресс-службе, намерен получить "от них и связанных с ними организаций информацию о планировании, проведении и финансировании этих мероприятий". Так, повестка была направлена бывшему сотруднику избирательного штаба бывшего главы государства Дональда Трампа Катрин Пирсон, которая, по данным комитета, "участвовала в организации митингов 5 и 6 января и напрямую общалась с экс-президентом по вопросу проведения митингов".

На прошлой неделе конгрессмены также обязали выступить на слушаниях и предоставить всю имеющуюся у них информацию, связанную со штурмом Капитолия, четырех бывших сотрудников администрации Трампа высокого ранга. Тогда бывший американский лидер заявил, что намерен оспаривать их вызов в спецкомитет. При этом нынешний президент США Джо Байден решил не пользоваться своими полномочиями, позволяющими наложить запрет на их выступление.

6 января сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Согласно данным журнала Newsweek, по делу о январских беспорядках в Вашингтоне задержаны не менее 642 человек. На данный момент почти 50 человек признали себя виновными по пунктам, связанным с насилием, причем девять сознались в совершении тяжких преступлений. Подавляющее большинство обвиняемых было освобождено в ожидании суда, но около 75 человек все еще находятся под стражей.