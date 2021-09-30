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Глава СЕНТКОМ сообщил, что талибы предлагали США временный контроль над Кабулом

Кеннет Маккензи сообщил, что отказался от предложения, поскольку не получал соответствующих инструкций, кроме того, у США "не было ресурсов для проведения такой операции"

ТАСС, 30 сентября. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Кеннет Маккензи на слушаниях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США заявил, что представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) предлагали американским военным взять на себя обеспечение безопасности в Кабуле до завершения операции по эвакуации 31 августа. Об этом в среду сообщила газета The Hill.

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Согласно ее сведениям, талибы выдвинули это предложение во время встречи Маккензи и представителей движения, состоявшейся 15 августа в столице Катара Дохе. Генерал отказался от предложения, поскольку не получал соответствующих инструкций. Кроме того, у США "не было ресурсов для проведения такой операции".

По словам главы СЕНТКОМ, он не знает, был ли президент США Джо Байден проинформирован о предложении радикалов.

В августе агентство Associated Press сообщало, что Маккензи на встрече с представителями движения 15 августа в Дохе договорился о невмешательстве талибов в процесс эвакуации людей из аэропорта Кабула.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной о намерении вывести свои силы из республики. 15 августа президент Ашраф Гани покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие там.

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