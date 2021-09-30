Госдеп заявил, что у США нет враждебных намерений по отношению к КНДР

ТАСС, 30 сентября. США не имеют враждебных намерений по отношению к КНДР и готовы провести встречу с ее представителями без предварительных условий. Об этом в четверг агентству Yonhap заявил представитель Госдепартамента.

"США не вынашивают враждебных намерений по отношению к КНДР. Наша политика предусматривает выверенный, практический подход, который открыт для дипломатии c КНДР и будет изучать ее возможности в целях достижения ощутимого прогресса, который повысит безопасность Соединенных Штатов, наших союзников и развернутых сил", - заявил представитель Госдепа агентству. "Мы готовы встретиться с КНДР без предварительных условий. Мы надеемся, что КНДР положительно отреагирует на наши действия", - добавил он.

Также чиновник заявил о поддержке со стороны США межкорейского диалога.

"Мы решительно поддерживаем межкорейское сотрудничество и считаем, что оно играет важную роль в создании более стабильной обстановки на Корейском полуострове", - сказал он.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пятой сессии Верховного народного собрания (ВНС, однопалатный парламент) 14-го созыва, сказал, что Вашингтон по-прежнему враждебно относится к Пхеньяну, военная угроза со стороны США до сих пор сохраняется, а предложение США о переговорах является прикрытием их враждебной политики.