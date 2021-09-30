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Эксперт: США найдут общие приоритеты с новым кабинетом ФРГ, каким бы ни был его состав

Президент Американского института современных германских исследований при Университете Джонса Хопкинса Джефф Ратке считает, что следующее германское правительство не продемонстрирует никаких крупных изменений в подходе Берлина к выстраиванию отношений с Москвой

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США сумеет найти "общие приоритеты" с новым кабинетом министров Германии, каким бы ни оказался в конечном счете его состав. Такое мнение выразил президент Американского института современных германских исследований при Университете Джонса Хопкинса Джефф Ратке, комментируя в среду по просьбе корреспондента ТАСС итоги состоявшихся в ФРГ выборов. При этом эксперт прогнозировал, что следующее германское правительство не продемонстрирует никаких крупных изменений в подходе Берлина к выстраиванию отношений с Москвой.

"Результаты германских выборов все еще заставляют нас ждать формирования правительства", - констатировал Ратке. На его взгляд, пока не будет официально объявлено, какие партии окажутся представленными в правительстве, и каковы их общие политические приоритеты, сложно однозначно отвечать на вопрос о том, что именно нынешние выборы означают для связей США и ФРГ.

Американо-германская повестка дня

"С американской точки зрения все четыре блока [германского политического] мейнстрима являются сторонниками прочных трансатлантических отношений, так что Вашингтон сумеет найти продуктивные общие приоритеты с любым правительством, которое будет [в итоге] сформировано", - убежден эксперт - бывший сотрудник Госдепартамента, отставной кадровый дипломат с 24-летним стажем работы.

"Поскольку администрация [Джо] Байдена считает приоритетами такие вопросы, как политика с целью преодоления климатического кризиса, восстановление экономического роста и американских альянсов, подобных трансатлантическому партнерству, а также преодоление вызовов со стороны восходящего Китая, все это окажется в центре американо-германской повестки дня", - предсказывает Ратке.

Подходы к России, Белоруссии и Украине

По его словам, следующий кабинет министров Германии в любой "мыслимой" конфигурации будет включать в том числе "зеленых" и Свободную демократическую партию (СвДП). "Каждая из них весьма критически отзывалась о внешней политике России - как, впрочем, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС/ХСС). Поэтому я не думаю, что Вашингтон будет ждать крупных перемен в подходе Германии к России", - сказал Ратке.

"Это, к примеру, означает, - полагает специалист, - что трансатлантическая поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины будет сохраняться, и маловероятны существенные сдвиги в политике ЕС в отношении Белоруссии или стран, имеющих с ЕС соглашения об ассоциации".

"Коалиционная арифметика"

Ратке выразил уверенность в том, что СДПГ, ХДС/ХСС, СвДП и "зеленые" "поддерживают европейскую интеграцию и сделают ЕС центральной частью" своих политических программ. "Это соответствует германской внешней политике всего послевоенного периода", - заявил аналитик. Он не отрицал, что разница в политических взглядах на ЕС, процессы экономической интеграции и некоторые иные вопросы такого рода среди четверки имеется. Однако тут сыграет свою роль "коалиционная арифметика", и новое правительство ФРГ "будет выстроено на компромиссах", отметил Ратке.

В 2014-2015 годах он был официальным представителем американского внешнеполитического ведомства. Возглавляемый Ратке институт базируется в Вашингтоне.

Эксперт также добавил, что выборы показывают "изменения в германском электорате", в частности, сокращение популярности лозунгов левых и крайне правых.

Лидер партийного списка СДПГ Олаф Шольц представляется фаворитом среди претендентов на пост канцлера, но ему предстоит решить сложную задачу сколачивания коалиции с тремя остальными силами (ХДС/ХСС, СвДП и "зелеными"), предупредил Ратке. Эксперт не исключил, что "данный процесс может занять какое-то время", так как он никогда ранее не проходил успешно "на федеральном уровне". "Пока не будет завершена подготовка соглашения о коалиции, будет сохраняться возможность срыва [переговоров], что случилось в 2017 году", - подчеркнул Ратке.

Расклад сил

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Следующая правящая коалиция в ФРГ, вероятно, будет состоять из трех партий. В правительство, скорее всего, войдут либералы и "зеленые" на правах "младших" партий. Пост канцлера, по всей видимости, займет либо кандидат от СДПГ Олаф Шольц, либо от блока ХДС/ХСС Армин Лашет. По сути, все сводится к тому, с кем больше захотят вступать в союз "младшие" политические силы.

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