Эксперт: США найдут общие приоритеты с новым кабинетом ФРГ, каким бы ни был его состав

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США сумеет найти "общие приоритеты" с новым кабинетом министров Германии, каким бы ни оказался в конечном счете его состав. Такое мнение выразил президент Американского института современных германских исследований при Университете Джонса Хопкинса Джефф Ратке, комментируя в среду по просьбе корреспондента ТАСС итоги состоявшихся в ФРГ выборов. При этом эксперт прогнозировал, что следующее германское правительство не продемонстрирует никаких крупных изменений в подходе Берлина к выстраиванию отношений с Москвой.

"Результаты германских выборов все еще заставляют нас ждать формирования правительства", - констатировал Ратке. На его взгляд, пока не будет официально объявлено, какие партии окажутся представленными в правительстве, и каковы их общие политические приоритеты, сложно однозначно отвечать на вопрос о том, что именно нынешние выборы означают для связей США и ФРГ.

Американо-германская повестка дня

"С американской точки зрения все четыре блока [германского политического] мейнстрима являются сторонниками прочных трансатлантических отношений, так что Вашингтон сумеет найти продуктивные общие приоритеты с любым правительством, которое будет [в итоге] сформировано", - убежден эксперт - бывший сотрудник Госдепартамента, отставной кадровый дипломат с 24-летним стажем работы.

"Поскольку администрация [Джо] Байдена считает приоритетами такие вопросы, как политика с целью преодоления климатического кризиса, восстановление экономического роста и американских альянсов, подобных трансатлантическому партнерству, а также преодоление вызовов со стороны восходящего Китая, все это окажется в центре американо-германской повестки дня", - предсказывает Ратке.

Подходы к России, Белоруссии и Украине

По его словам, следующий кабинет министров Германии в любой "мыслимой" конфигурации будет включать в том числе "зеленых" и Свободную демократическую партию (СвДП). "Каждая из них весьма критически отзывалась о внешней политике России - как, впрочем, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС/ХСС). Поэтому я не думаю, что Вашингтон будет ждать крупных перемен в подходе Германии к России", - сказал Ратке.

"Это, к примеру, означает, - полагает специалист, - что трансатлантическая поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины будет сохраняться, и маловероятны существенные сдвиги в политике ЕС в отношении Белоруссии или стран, имеющих с ЕС соглашения об ассоциации".

"Коалиционная арифметика"

Ратке выразил уверенность в том, что СДПГ, ХДС/ХСС, СвДП и "зеленые" "поддерживают европейскую интеграцию и сделают ЕС центральной частью" своих политических программ. "Это соответствует германской внешней политике всего послевоенного периода", - заявил аналитик. Он не отрицал, что разница в политических взглядах на ЕС, процессы экономической интеграции и некоторые иные вопросы такого рода среди четверки имеется. Однако тут сыграет свою роль "коалиционная арифметика", и новое правительство ФРГ "будет выстроено на компромиссах", отметил Ратке.

В 2014-2015 годах он был официальным представителем американского внешнеполитического ведомства. Возглавляемый Ратке институт базируется в Вашингтоне.

Эксперт также добавил, что выборы показывают "изменения в германском электорате", в частности, сокращение популярности лозунгов левых и крайне правых.

Лидер партийного списка СДПГ Олаф Шольц представляется фаворитом среди претендентов на пост канцлера, но ему предстоит решить сложную задачу сколачивания коалиции с тремя остальными силами (ХДС/ХСС, СвДП и "зелеными"), предупредил Ратке. Эксперт не исключил, что "данный процесс может занять какое-то время", так как он никогда ранее не проходил успешно "на федеральном уровне". "Пока не будет завершена подготовка соглашения о коалиции, будет сохраняться возможность срыва [переговоров], что случилось в 2017 году", - подчеркнул Ратке.

Расклад сил

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок ХДС/ ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Следующая правящая коалиция в ФРГ, вероятно, будет состоять из трех партий. В правительство, скорее всего, войдут либералы и "зеленые" на правах "младших" партий. Пост канцлера, по всей видимости, займет либо кандидат от СДПГ Олаф Шольц, либо от блока ХДС/ХСС Армин Лашет. По сути, все сводится к тому, с кем больше захотят вступать в союз "младшие" политические силы.