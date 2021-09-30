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Пандемия COVID-19
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Токаев поблагодарил Россию за помощь в период пандемии коронавируса

Президент Казахстана отметил, что Россия безвозмездно поставила лекарства, предоставила тест-системы, оказала помощь в эвакуации казахстанских граждан

НУР-СУЛТАН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в четверг в онлайн-формате, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь во время пандемии коронавируса.

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"Хотел бы высказать слова признательности вам, уважаемый Владимир Владимирович, за помощь, оказанную нашей стране в начальный период распространения эпидемии. Россия осуществила поставки лекарственных средств безвозмездно, предоставила тест-системы, оказала действенную помощь в эвакуации казахстанских граждан", - сказал Токаев, обращаясь к Путину.

Он напомнил, что на протяжении нескольких недель российские врачи плечом к плечу с казахстанскими коллегами трудились в наиболее сложных регионах, с честью исполняя свой профессиональный долг, делясь опытом и знаниями. "Отдельным важным этапом нашего сотрудничества в этот период стал запуск производства российской вакцины "Спутник V" на базе Карагандинского фармацевтического комплекса во исполнение нашей с вами личной договоренности. Все это подтвердило, что Россия является стратегическим партнером, союзником Казахстана", - подчеркнул президент Казахстана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия COVID-19
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