Власти Южной Кореи готовятся к регулярным контактам с Пхеньяном

СЕУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея начинает подготовку к осуществлению стабильных контактов с КНДР после того, как ее лидер Ким Чен Ын объявил о планах восстановления межкорейских каналов связи в начале октября. Об этом сообщил в четверг журналистам в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

"Как только каналы будут восстановлены, Сеул планирует повторить предложение о создании системы встреч разделенных семей в формате видеоконференции, а затем обменяться мнениями по основным вопросам межкорейских отношений", - сказал чиновник.

Ранее Ким Чен Ын, выступая на пятой сессии Верховного народного собрания (ВНС, однопалатный парламент) 14-го созыва, заявил о готовности восстановить в начале октября линии связи с Южной Кореей. По его словам, такие действия будут способствовать улучшению отношений и установлению мира на Корейском полуострове.

КНДР 9 июня прошлого года заблокировала все линии связи с Республикой Корея в ответ на несанкционированную отправку через границу активистами южнокорейской неправительственной организации воздушных шаров с агитационными листовками. В Пхеньяне расценили эти действия как враждебный акт, нарушающий двусторонние мирные соглашения. В качестве ответного шага были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными, а также горячая линия для руководства, соединявшая здание Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) и резиденцию президента Республики Корея. Позднее КНДР взорвала строение в приграничном городе Кэсон, где располагался межкорейский офис связи.

Линии коммуникации на некоторое время возобновили работу в конце июля этого года, однако вскоре после начала южнокорейско-американских учений северокорейская сторона перестала отвечать на звонки. 24 сентября агентство ЦТАК опубликовало заявление заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК Ким Ё Чжон, в котором она указала на готовность обсуждать возможность улучшения отношений с Сеулом, если тот откажется от враждебной политики. Однако 27 сентября представитель Министерства объединения Южной Кореи сообщил, что КНДР по-прежнему не отвечает на звонки ни по гражданским, ни по военным линиям связи.