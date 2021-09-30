На западе Украины завершились учения в сфере гражданской защиты с участием пяти стран

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Международные полевые учения в сфере гражданской защиты проходили в течение нескольких дней в Львовской области Украины. В них приняли участие пять европейских государств, сообщило Министерство внутренних дел Украины на своем сайте в четверг.

"Сегодня завершились Международные полевые учения, проходившие в Львовской области в рамках проекта EU-CHEM-REACT-2 с участием пяти стран. Украину представлял Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности", - говорится в сообщении. Уточняется, что в них принимали участие также представители Литвы, Латвии, Молдавии и Польши.

"В течение трех дней [участники] отработали алгоритмы действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера: распространение опасных химических веществ на дороге, ДТП, пожар в девятиэтажном здании, ликвидация неизвестного биологического заражения и угрозы в пограничной зоне", - проинформировали в министерстве. В тренировках принимали участие не только спасатели, но и медики, психологи, а также представители других служб. "Эти учения являются особыми и уникальными еще и потому, что они прошли впервые после долгого перерыва из-за пандемии", - добавили в МВД.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, в тренировках также участвовали представители Международного центра по химической безопасности (Варшава), ООН, ОБСЕ и Интерпола.

Подобные учения проходят не только в Львовской области, но и в других регионах Украины. В рамках проекта в четверг на базе тренировочного полигона аварийно-спасательного отряда спецназначения главного управления ГСЧС Ровенской области начинаются двухдневные масштабные учения спасателей Rescue Days Ukraine 2021.

Учения в Львовской области в рамках проекта EU-CHEM-REACT-2 начались в понедельник. Цель проекта - совершенствование мероприятий по предотвращению и готовности реагирования на химические катастрофы и стихийные бедствия с использованием объединенного механизма гражданской защиты и международного сотрудничества.