Япония заявила, что КНДР применила технологии баллистических ракет при пусках 28 сентября

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что власти КНДР использовали технологии баллистических ракет во время прошедших 28 сентября испытаний гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы считаем, что при пусках использовались технологии баллистических ракет, что противоречит соответствующим резолюциям СБ ООН. В связи с этим через посольство в Пекине северокорейской стороне был направлен решительный протест, - заявил Като. - Кроме того, сегодня представители Японии, США и Республики Корея в ходе телефонных переговоров обменялись мнениями по поводу произошедшего, выразив обеспокоенность ситуацией в регионе".

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.

Пхеньян 28 сентября впервые испытал новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8". Ранее на этой неделе Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.