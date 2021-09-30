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Ситуация на Корейском полуострове

Япония заявила, что КНДР применила технологии баллистических ракет при пусках 28 сентября

Действия Пхеньяна противоречат соответствующим резолюциям СБ ООН, отметил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что власти КНДР использовали технологии баллистических ракет во время прошедших 28 сентября испытаний гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Мы считаем, что при пусках использовались технологии баллистических ракет, что противоречит соответствующим резолюциям СБ ООН. В связи с этим через посольство в Пекине северокорейской стороне был направлен решительный протест, - заявил Като. - Кроме того, сегодня представители Японии, США и Республики Корея в ходе телефонных переговоров обменялись мнениями по поводу произошедшего, выразив обеспокоенность ситуацией в регионе".

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.

Пхеньян 28 сентября впервые испытал новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8". Ранее на этой неделе Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.

Теги
ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
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