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Спикер Верховной рады подтвердил, что депутаты инициировали сбор подписей за его отставку

Соответствующее предложение поступило от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, отметил Дмитрий Разумков
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков Иван Николаев/ТАСС
Описание
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
© Иван Николаев/ТАСС

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" начала сбор подписей за его отставку. Об этом председатель Верховной рады сообщил в четверг на своей странице в Facebook.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с поста главы Верховной рады Украины. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия", - написал Разумков. Спикер Рады сообщил, что он направил представленный депутатами документ в аппарат парламента. "Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - добавил Разумков.

Ранее о том, что депутаты начали собирать подписи за отзыв спикера, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Теги
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