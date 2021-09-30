Спикер Верховной рады подтвердил, что депутаты инициировали сбор подписей за его отставку

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" начала сбор подписей за его отставку. Об этом председатель Верховной рады сообщил в четверг на своей странице в Facebook.

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с поста главы Верховной рады Украины. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия", - написал Разумков. Спикер Рады сообщил, что он направил представленный депутатами документ в аппарат парламента. "Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - добавил Разумков.

Ранее о том, что депутаты начали собирать подписи за отзыв спикера, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.