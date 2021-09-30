Киев признал, что должен "реально взвешивать свои возможности" в вопросе членства в ЕС

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Украина в вопросе перспектив членства в Европейском союзе должна быть "реалистичным идеалистом". Об этом в четверг на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы должны быть реалистичными идеалистами - верить в лучшее, что в конце концов получим то, что хотим, но реально взвешивать возможность получить сейчас. Идет переговорный процесс", - отметил министр.

По его словам, Украина готова в отношениях с Венгрией двигаться вперед по вопросам образования и защиты нацменьшинств.

"В отношениях с Венгрией важно отделять и не путать грешное с праведным. Газ - это грешное, а защита нацменьшинств и обеспечение прав украинцев в Венгрии и венгров на Украине - это праведное. Мы перенесли заседание на неизвестный срок двусторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному треку и защите прав нацменьшинств", - отметил министр.