СМИ: претенденту на пост главы правящей партии Японии Коно поручат связи с общественностью

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Экс-глава МИД и Минобороны Японии Таро Коно, который был основным соперником Фумио Кисиды на прошедших выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии, будет назначен на пост начальника партийного управления по связям с общественностью. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что это управление не относится к руководящим отделам ЛДП. Между тем предложенная должность позволит Коно остаться публичной фигурой.

Коно пользуется значительной популярностью среди населения Японии, на его личную страницу в Twitter подписаны более 2,4 млн человек. Согласно опросам общественного мнения, он считался наиболее предпочтительным кандидатом на пост главы ЛДП.

Избрание Кисиды новым председателем правящей в Японии партии состоялось 29 сентября. Выборы прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который занял этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в выборах председателя ЛДП отказался.