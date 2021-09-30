Одного из главарей пакистанских талибов уничтожили на северо-западе страны

ИСЛАМАБАД, 30 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Пакистана ликвидировали одного из главарей запрещенной в стране группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, "Движение талибов Пакистана") в округе Дера-Исмаил-Хан (провинция Хайбер-Пахтунхва). Об этом в четверг сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Командир террористической группировки ТТП Харваза дин по прозвищу Шер Хан был убит", - цитирует телеканал заявление военных. В ходе спецоперации погиб один сотрудник пакистанских сил безопасности. На месте перестрелки обнаружены оружие и боеприпасы.

ТТП действует в основном в северо-западных регионах Пакистана и на границе с Афганистаном. Ее участники выступают против пакистанского правительства и системы власти в стране, стремятся к созданию в Пакистане "подлинного исламского государства". Боевики осуществляют теракты и вступают в столкновения с правительственными войсками.