Вучич надеется, что текущий кризис в Косове вскоре разрешится

БЕЛГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил надежду, что обострение в Косове и Метохии вскоре разрешится путем диалога в Брюсселе. Об этом он заявил в четверг на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Диалог под покровительством ЕС важен для нас, мы ему привержены. Я надеюсь, что сегодня вечером мы договоримся, хочу верить, что мы не далеки от решения проблемы, и этим мы избежим проблем для всего региона", - заявил Вучич.

Он напомнил, что глава Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович в настоящее время находится в Брюсселе и ведет переговоры с представителем Приштины.

Окончательное решение косовского вопроса является условием вступления в ЕС для Сербии, указал президент Сербии.

"Мы не станем членом ЕС, пока окончательно не решим наши отношения с Приштиной. Это люди в Сербии должны знать. Станем ли мы членом ЕС в следующем году? Нет. Станем ли через пять-шесть лет? Зависит от многих факторов", - заявил Вучич.

"Сербия хочет быть частью ЕС, и мы благодарим Урсулу фон дер Ляйен за то, что она нас в этом поддерживает", - добавил президент.

Ранее глава Еврокомиссии, выступая на пресс-конференции в Сербии заявила, что является убежденным сторонником членства Сербии в ЕС. В то же время она не стала называть конкретных сроков вступления балканской республики в Европейский союз.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за активное сотрудничество с Китаем.

Ситуация в Косово

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк". Косовары начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в €5. Сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день.

23 сентября косовские полицейские напали на трех сербов. Один из пострадавших был помещен в больницу поселка Зубин-Поток. Президент Сербии Александар Вучич призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции.