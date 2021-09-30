Лукашенко видит дополнительные возможности для развития отношений с Индонезией и Малайзией

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит дополнительные возможности для дальнейшего развития отношений с Индонезией и Малайзией в рамках сотрудничества между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Такое мнение он выразил в четверг в ходе церемонии вручения верительных грамот послами девяти государств, сообщает президентская пресс-служба.

"Убежден: дополнительные возможности для дальнейшего развития белорусско-индонезийских и белорусско-малайзийских связей предоставит укрепление сотрудничества по линии ЕАЭС - АСЕАН", - заявил глава государства, принимая верительные грамоты от послов Индонезии и Малайзии. Индонезию он назвал ключевым партнером в этой ассоциации. "Наши граждане, представители бизнеса и научных кругов знают Индонезию не только как туристическую жемчужину, но и как страну с динамично развивающейся экономикой, высоким человеческим и научным потенциалом", - сказал Лукашенко.

Малайзия, по словам белорусского лидера, сделала за последние десятилетия огромный рывок в развитии. "Мы очень заинтересованы в изучении опыта трансформации вашего государства", - сказал президент.

Говоря в целом о странах "дальней дуги" (страны Азии, Африки и Латинской Америки), Лукашенко отметил, что сотрудничество с ними приобретает все большее значение с учетом складывающейся международной ситуации. Что касается Индии, то, как отметил президент, сотрудничество с ней "основано на дружбе, доверии и взаимопонимании". "Минск и Нью-Дели - важнейшие партнеры, а потенциал двустороннего взаимодействия безграничен", - заявил белорусский лидер.