В Киеве заявили, что Зеленский не инициировал сбор подписей за отставку главы Рады

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Инициатива о том, чтобы фракция в Верховной раде президентской партии "Слуга народа" начала сбор подписей за отставку главы украинского парламента Дмитрия Разумкова, принадлежит главе фракции Давиду Арахамии. Об этом в среду в эфире телеканала "Украина-24" заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Я так понимаю, что это инициатива господина Давида Арахамии", - отметил Никифоров.

При этом он добавил, что о том, советовался ли Арахамия с президентом по этому вопросу, необходимо спросить у самого главы фракции.