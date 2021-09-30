Нацсовет ТВ Украины вынес предупреждение каналу "Дом" за показ в эфире карты РФ с Крымом

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения вынес предупреждение государственному телеканалу "Дом", который вещает на Крым и неподконтрольные Киеву территории, за показ в эфире карты России с Крымом. Об этом госструктура сообщила в четверг.

"Национальный совет постановил, что телеканал "Дом" ("Мультимедийная платформа иновещания Украины", г. Киев) нарушил украинское законодательство, показав карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации. К телеканалу применена санкция "Объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации", - отметили в регуляторе.

Регулятор отметил, что такая карта России демонстрировалась в эфире 5 июля 2021 года в начале и в конце передачи "Русский дневник". Появление этой карты привлекло внимание депутатов Верховной рады и Службы безопасности Украины, которые и обратились в Нацсовет. В организации указали, что программа транслировалась в повторе, а работники не устранили недостоверные факты.

Государственный телеканал "Дом" 1 марта 2020 года начал спутниковое вещание на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. Онлайн-трансляция эфира идет на сайте телеканала и в YouTube.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта 2014 года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Тогда же, после отстранения от власти президента Виктора Януковича, начались массовые протесты на востоке страны, где преобладает русскоязычное население. В ответ киевские власти в середине апреля 2014 года начали военную операцию в Донбассе. В регионе был проведен референдум о самоопределении, и были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики, которые не контролируются Киевом. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли уже более 13 тыс. человек, около 30 тыс. получили ранения.