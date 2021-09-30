Филиппины выразили протест из-за деятельности КНР в Южно-Китайском море

БАНГКОК, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Филиппин трижды выразило протест Китаю по поводу его деятельности в Южно-Китайском море. Об этом в четверг сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Теодоро Локсин на своей странице в Twitter.

"Мы выражаем протест из-за непрекращающихся и незаконных препятствий, которые чинит Китай филиппинским рыбакам при ведении законного лова на рифе Скарборо", - написал Локсин. Глава МИД добавил, что внешнеполитическое ведомство Филиппин также выразило протест Китаю из-за "продолжающегося присутствия китайских рыболовных судов вблизи рифа Ирокез".

Как отметил Локсин, третий протест Китаю филиппинский МИД выразил из-за создания радиопомех морским патрулем Филиппин в регионе.

Южно-Китайское море на протяжении многих лет остается зоной конфронтации из-за территориальных притязаний ряда азиатских государств на архипелаг Спратли, расположенные по соседству с ним Парасельские острова и окружающие их воды. Рифы Ирокез и Скарборо также располагаются в Южно-Китайском море. В спор о принадлежности этих территорий вовлечены Филиппины, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Китай.

КНР обосновывает свои права на этот регион послевоенной картой 1947 года, также известной как "Девятипунктирная линия". В июле 2016 года международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, по иску Филиппин вынес решение о том, что претензии Китая на территории в Южно-Китайском море являются безосновательными. Пекин юрисдикцию Гаагского суда не признал.