Спикер Рады сообщил, что на время болезни его обязанности хотел исполнять Стефанчук

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что во время болезни его обязанности хотел исполнять первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Председательство на заседании Верховной рады я передал, дал поручение заместителям провести заседание. Это абсолютно корректно, это предполагает регламент, это предполагает распределение обязанностей между председателем и заместителями. И я не понимаю, почему Руслан Алексеевич [Стефанучк] считал, что он должен быть исполняющим обязанности председателя Верховной рады?" - отметил Разумков на брифинге в четверг.

Ранее Разумков сообщал, что Стефанчук обращался в аппарат Рады с вопросом, почему на него не переводятся полномочия председателя парламента на время самоизоляции спикера.

"Но я не пошел на больничный и выполнял свои функции, состояние мне позволяло", - отметил Разумков.

При этом он сказал, что ему неизвестно, кто займет его место в случае снятия с должности председателя Рады. "Рада избирает на должность председателя Верховной рады. Также Рада может отозвать", - подчеркнул Разумков.

Ранее в четверг стало известно, что в президентской фракции "Слуга народа" начали собирать подписи за отставку Разумкова. Во фракции говорят, что хотели бы видеть в кресле спикера Стефанчука.