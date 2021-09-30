В Грузии расследуют подготовку покушения на директора оппозиционного ТВ

ТБИЛИСИ, 30 сентября. /ТАСС/. Служба госбезопасности Грузии (СГБ) ведет расследование по факту подготовки покушения на руководителя оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия, который ранее возглавлял телеканал "Рустави-2". Об этом сообщил в четверг заместитель главы контртеррористического центра Бачи Мгеладзе.

"В контртеррористическом центре ведется расследование по факту подготовки умышленного заказного убийства, соответственно, в рамках расследования мы пригласили Нику Гварамию и предоставили ему определенную информацию. Ему также была выдана рекомендация об усилении мер безопасности", - приводит слова Мгеладзе пресс-служба СГБ. Он не уточнил, кто планировал заказное убийство.

Сам Гварамия на брифинге в четверг заявил, что около месяца назад ему сообщили о планируемом покушении "со стороны граждан, прибывших из Российской Федерации".

Гварамия был гендиректором "Рустави-2" в 2012-2019 годах. В июле 2019 года на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) "Рустави-2" вернули его прежнему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши. Гварамия с другими журналистами были вынуждены уйти из телеканала. Они основали новую телекомпанию "Мтавари архи".