Госдеп заявил, что США не намерены вмешиваться в диалог между Белградом и Приштиной

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. США не ищут для себя отдельной роли в диалоге между властями Сербии и самопровозглашенного Косова и считают, что этот диалог должен продолжать вестись под эгидой ЕС. Об этом заявил в четверг спецпредставитель Государственного департамента по Западным Балканам Габриэль Эскобар на телефонном брифинге.

"Диалог проводится под эгидой ЕС, и он должен продолжаться таким образом, поскольку мы рассчитываем, что он завершится интеграцией в Европу [имеется в виду - в Евросоюз] всего региона", - заявил он, отвечая на вопрос, считают ли США необходимым играть более активную роль в диалоге между Белградом и Приштиной.

"Что касается роли США, мы всегда поддерживали широкое присутствие в регионе, - продолжил американский дипломат. - В Косове у нас множество программ содействия, США играют лидирующую роль в составе сил НАТО KFOR. Это же касается Сербии. У нас тесное сотрудничество с этой страной в том числе по экономике, миграции, по линии правоохранительных органов, мы надеемся, что мы можем использовать это партнерство, чтобы способствовать повышению взаимопонимания между этими странами".

Спецпредставитель Госдепа США также подчеркнул, что США не считают правильным в долгосрочной перспективе подменять местные полицейские силы находящимися в регионе силами НАТО KFOR.

Начало деэскалации

Ранее в четверг Белград и Приштина достигли соглашения о деэскалации в Северном Косове. Согласно тексту соглашения из трех пунктов, согласованному в Брюсселе, которое опубликовал спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак, силы НАТО KFOR временно заменят на линии разграничения в Косове приштинский полицейский спецназ, который должен быть отведен от КПП "Ярине" и "Брняк" в период с 08:00 (09:00 мск) до 16:00 (17:00 мск) по местному времени 2 октября.

Кроме того, представители ЕС, Сербии и Косова договорились создать рабочую группу, которая займется выработкой долгосрочного решения проблемы номеров транспортных средств жителей Северного Косова, населенного преимущественно сербами. На большинстве их транспортных средств установлены сербские номерные знаки, тогда как власти самопровозглашенного Косова требуют из замены на косовские номера.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП "Ярине" и "Брняк". Косовары начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в 5 евро. Сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест.

23 сентября косовские полицейские напали на трех сербов. Один из пострадавших был доставлен в больницу поселка Зубин-Поток. Президент Сербии Александар Вучич призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции.