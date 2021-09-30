В Госдепе не ответили однозначно, будут ли пускать в США вакцинированных "Спутником"

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Координатор Госдепартамента США по глобальным мерам реагирования на распространение вызываемого коронавирусом заболевания Гейл Смит в среду на брифинге для журналистов не ответила однозначно на вопрос ТАСС о том, будут ли американские власти пускать в страну людей, привитых российской вакциной "Спутник V". Вместе с тем она констатировала, что власти США при оценке вакцин уделяют значительное внимание тому, получили ли они одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по ее словам, позднее будет представлено больше информации о правилах въезда в страну для привитых.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США могут с ноября не пускать в страну иностранцев, которые были вакцинированы от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Как отмечало издание, согласно данным требованиям, желающие попасть в США иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо ВОЗ.

"Да, было принято решение о требованиях к вакцинам при въезде в страну", - ответила Смит на просьбу ТАСС подтвердить приведенную газетой информацию, а также уточнить, будут ли впускать в США вакцинированных "Спутником V" после одобрения препарата ВОЗ. Смит констатировала, что не курирует указанную тему. Она пояснила, что ранее власти США представили данные на этот счет.

"Это начнется в начале ноября, так что мы можем удостовериться, что к этому времени будет больше информации", - добавила Смит. Говоря об оценке американской стороной вакцин от коронавируса, она уточнила: "Думаю, одобрение ВОЗ для нас очень, очень важный фактор". "Просто потому, что это не только оценка какой-либо вакцины, это метод определить научным путем безопасность и эффективность вакцины. Потому, думаю, такие вещи очень важны для всех нас", - сказала Смит.

С ноября американские власти будут требовать от въезжающих в страну иностранцев справку о полной вакцинации от COVID-19, сообщил ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс. По его словам, подтверждающий вакцинацию документ необходимо будет предъявлять при посадке в направляющийся в США самолет. Кроме того, от желающих въехать в США граждан других стран будут требовать наличия отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за три дня до поездки.