Власти Молдавии отказались пропустить миротворца РФ к месту службы в Приднестровье

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии отказали в пропуске к месту службы в Приднестровье российскому офицеру из состава миротворческих сил. Об этом сообщил ТАСС в четверг сопредседатель от РФ в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Андрей Горобцов.

"Мы рассматриваем это как недружественный и деструктивный шаг молдавской стороны, который нарушает соглашение от 1992 года. Рассчитываем, что решение о запрете будет пересмотрено", - сказал он.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время российские миротворцы поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. Это позволило остановить братоубийственную войну, в ходе которой более тысячи человек погибли, десятки тысяч стали беженцами. С тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия.

Российские военные в Приднестровье фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. При этом Молдавия предлагает заменить российских военнослужащих на группу гражданских наблюдателей. Со своей стороны власти Приднестровья отмечают безальтернативный характер миротворческой миссии под эгидой РФ, которую считают гарантией безопасности.