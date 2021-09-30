Генсек ООН потрясен высылкой из Эфиопии семерых сотрудников организации

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потрясен сообщением о том, что власти Эфиопии потребовали от семи сотрудников организации покинуть страну в трехдневный срок. Об этом сообщила на брифинге в четверг заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Трамбле.

"Я был потрясен информацией, что правительство Эфиопии объявило семь сотрудников ООН, в том числе представителей высокого уровня, персонами нон-грата", - привела она слова главы всемирной организации.

ООН намерена продолжить гуманитарную работу в Эфиопии, несмотря на высылку семи сотрудников.