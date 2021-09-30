Всемирная выставка Expo 2020 открылась в Дубае

КАИР, 30 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Всемирной выставки Expo 2020 началась в четверг вечером в Дубае. Глобальное мероприятие, которое было отложено на год из-за нового коронавируса, призвано стать крупнейшим мировым событием с начала пандемии. Оно проходит под лозунгом "Объединяя умы и создавая будущее".

Отборный актерский состав и профессиональная команда из 1000 человек создали 90-минутное захватывающее зрелище с использованием самых последний технологий и визуального контента, который будет транслироваться на 70-метровый решетчатый сферический купол на площади Al Wasl Plaza, - самую большую в мире поверхность для проекции на 360 градусов. Она позволяет демонстрировать панорамные изображения и видео, создавая неповторимый эффект присутствия - изображения хорошо видны как изнутри, так и снаружи купола. Ширина купольной конструкции - 130 метров, высота - 65 метров.

Трансляция открытия идет в прямом эфире более чем в 430 местах по всем Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) - экраны установлены в самых разных местах, от аэропортов и торговых центров до отелей и достопримечательностей. Кроме того, в течение первого часа ее можно наблюдать и на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке. За красочным зрелищем можно следить и в свободном доступе в интернете.

Выступить гала-концерте по случаю открытия приглашены всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли, обладательница "Золотого глобуса" актриса, певица и автор песен Андра Дэй, британская певица Элли Голдинг, китайский пианист-виртуоз Лан Лан, бенинская певица Анжелика Киджо и популярные в арабском мире исполнители.

Выставка длиной в 182 дня

Официально для широкой публики всемирная выставка откроется в пятницу и продлится до 31 марта 2022 года. Участие в ней примет самое большое количество государств - свыше 190 стран, включая Россию, а также различные организации, фонды и образовательные структуры, которые по традиции продемонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. За 182 дня ее работы ожидается порядка 25 млн посетителей. Организаторы, уже назвавшие выставку "Торжеством творчества, инноваций, прогресса и культуры", разработали насыщенную программу, предусматривающую до 60 "живых ивентов" и интерактивных шоу в день, в том числе образовательных, музыкально-танцевальных, которые позволят познакомиться с традициями и обычаями народов мира.

Проводимая с 1851 года всемирная выставка организуется каждые пять лет. Впервые в истории она проводится в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Expo 2025 готовится принять Осака.