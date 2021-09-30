Глава фракции "Слуга народа" Арахамия внес второе предложение об отставке спикера Рады

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Глава президентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия повторно внес предложение собрать подписи за отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

"Поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамии. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно", - написала она на своей странице в Facebook.

По мнению Туний, повторное обращение может означать, что "фракция изменила свою позицию" или что "Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах".

В первый раз о предложении отправить Разумкова в отставку стало известно утром в четверг. Сам спикер сообщил, что коллеги из фракции "Слуга народа" пришли к нему за подписными листами по предложению Арахамии. В опубликованном в четверг интервью изданию "Украинская правда" Разумков заявил, что в случае его отзыва с поста спикера он не намерен уходить из политики. Спикер также отметил, что не все члены фракции поддерживают идею отправить его в отставку, и предположил, что такое решение было принято тайно.

О наличии разногласий между спикером Рады и президентской партией "Слуга народа" заявил на прошлой неделе советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он перечислил такие пункты разногласий, как несогласие Разумкова с введением санкций против граждан Украины, в том числе в отношении главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, с объявлением санкций против оппозиционных каналов "112 Украина", "Ньюсуан", "Зик". Подоляк также отметил критику спикером предложенного президентом Владимиром Зеленским закона о противодействии влиянию олигархов.