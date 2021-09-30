Слушания в рамках разбирательства между Ереваном и Баку пройдут 14-19 октября

ГААГА, 30 сентября. /ТАСС/. Международный суд ООН запланировал на 14-19 октября слушания в рамках разбирательства между Арменией и Азербайджаном относительно нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщила в четверг пресс-служба суда.

Как отмечается в пресс-релизе, "слушания 14-15 октября будут касаться требования о введении временных обеспечительных мер, поданного Арменией". Слушания 18-19 октября будут касаться аналогичного требования, поданного Азербайджаном.

"В связи с пандемией заседания будут проводиться в гибридном формате, - добавили в суде. - Одни судьи примут участие в слушаниях лично, а другие подключаться по видеосвязи. Представители сторон также смогут принять участие в слушаниях либо лично, либо по видеосвязи".

Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации 16 сентября. В иске содержатся обвинения в адрес Азербайджана в расовой дискриминации, продолжающейся на протяжении десятилетий и вышедшей на первый план в ходе конфликта в сентябре 2020 года. Азербайджан 24 сентября подал встречный иск, в котором утверждается, что Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения. Обе стороны потребовали компенсации ущерба и введения временных обеспечительных мер, призванных предотвратить обострение ситуации на время проведения разбирательства.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Обстановка на границе начала ухудшаться с 12 мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.