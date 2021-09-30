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Саркози заявил о намерении до конца отстаивать свою невиновность

Бывший президент поблагодарил французов, выразивших солидарность
Николя Саркози EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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Николя Саркози
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози намерен до конца отстаивать свою невиновность и добиваться отмены обвинительного приговора, вынесенного ему в четверг исправительным судом Парижа. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил французов, выразивших солидарность. "Ваша поддержка дает мне силы продолжать борьбу за правду и справедливость, - отметил Саркози. - Я решил обжаловать приговор и пойду до конца в этом деле, которое касается не только меня лично".

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ФранцияСаркози, Николя
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