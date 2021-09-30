Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, что он называл Макрона слабаком

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Дональд Трамп, будучи президентом Соединенных Штатов, назвал своего французского коллегу Эмманюэля Макрона слабаком, а одним из немногих европейских лидеров, с которыми ему нравилось общаться, был премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Такие утверждения содержатся в книге Стефани Гришэм, которая в разное время работала пресс-секретарем Трампа и его супруги Меланьи. Выдержки из ее мемуаров о четырех годах работы в Белом доме опубликовала в четверг газета The Guardian.

Британский премьер, как пишет Гришэм, "был одним из немногих европейских лидеров, которых Трамп, как казалось, выносит". "Разговоры этих двух пухленьких белых ребят с сумасшедшими прическами заставляли переосмыслить слово "беспорядочный", - говорится в книге. Так, автор книги, которая должна увидеть свет на следующей неделе, пишет о том, что оба лидера, говоря про Австралию, обсуждали, насколько сильными кенгуру могут быть на длинных дистанциях.

В целом же, отмечается в книге, предыдущий глава Белого дома "не был большим поклонником европейских лидеров". Так, Трампу приписываются следующие слова, сказанные про Макрона: "Он слабак. Он весь состоит из 120 фунтов [54,4 кг] ярости".

Также в книге описывается разговор Трампа с делегацией Турции, во время которого он якобы спросил: "А вы ребята смотрели "Полуночный экспресс?". И добавил: "Мрачное кино для вас, ребята". Газета напоминает, что сценарист этой картины 1978 года Оливер Стоун позже извинился за то, как она показывает Турцию и турок. В основу фильма легла реальная история пребывания американца в турецкой тюрьме в 1970-х годах и побега из нее.

В разговоре же с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, утверждает Гришэм, Трамп сказал, что "Индия со всеми ее бездомными напоминает ему Калифорнию".

О Стефани Гришэм

В 2017-2019 годах Гришэм была официальным представителем Меланьи Трамп. Летом 2019 года она стала пресс-секретарем главы государства, сменив на этом посту Сару Сандерс, а весной следующего года вернулась на работу в аппарат первой леди, став его руководителем.

В отставку Гришэм ушла 6 января текущего года в свете беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Почти за год работы пресс-секретарем Белого дома и директором по коммуникациям в его аппарате Гришэм не провела ни одного полноценного брифинга для журналистов.

Нынешний пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон ранее раскритиковала еще не вышедшую книгу Гришэм, назвав ее "жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа". Позднее сам Трамп также высказался об утверждениях Гришэм. "Она получила деньги от радикального левого издателя, чтобы сказать плохие и не соответствующие действительности вещи. Очень плохо, что гонящиеся за наживой издатели продолжают публиковать унылый мусор", - говорилось в распространенном заявлении бывшего президента.