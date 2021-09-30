СБ ООН продлил мандат миссии в Ливии до конца января 2022 года

ООН, 30 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проголосовал в четверг за продление Миссии всемирной организации по поддержке в Ливии до конца января 2022 года. Документ получил поддержку всех 15 членов Совбеза.

Ранее Россия и западные страны предлагали два разных проекта резолюции. В четверг удалось выработать компромиссный вариант.

Мандат миссии ООН в Ливии предусматривает поддержку переходных политических институтов, постконфликтного урегулирования, посреднические усилия между политическими силами, наблюдение за ситуацией с правами человека. В миссии нет миротворческого или полицейского компонента.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои. 23 октября прошлого года в Женеве участники Совместного военного комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

5 февраля патронируемый ООН Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, в задачи которых входит проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.