В ОБСЕ сожалеют о решении РФ не продлевать мандат миссии организации на границе с Украиной

СТОКГОЛЬМ, 30 сентября. /ТАСС/. Представители Комитета по безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ Ричард Хадсон (США), Костел Некулай Дунава (Румыния) и Лауринас Кащюнас (Литва) выразили сожаление в связи с решением России не продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе после 30 сентября. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном в четверг.

"Старшие должностные лица Парламентской ассамблеи ОБСЕ выразили сожаление в связи с решением России заблокировать продление действующего до 30 сентября мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", представляющей собой ценный инструмент ОБСЕ, и высказали обеспокоенность по поводу возможной эскалации конфликта в результате данного шага", - говорится в сообщении.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации 2 сентября сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей после его истечения 30 сентября 2021 года. По его словам, это решение пересмотру не подлежит.

В свою очередь заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев отметил, что продление мандата миссии было нецелесообразным, поскольку присутствие наблюдателей ОБСЕ "использовалось рядом стран как повод для разжигания конфронтации", выдвижения в адрес РФ "все более агрессивных и абсурдных требований". Дипломат напомнил, что миссия была развернута летом 2014 года в качестве проявления доброй воли Москвы. Целью этого решения, по словам Зайцева, было побудить украинские власти выбрать путь мирного урегулирования в Донбассе.