Алис Вайдель и Тино Хрупаллу переизбрали сопредседателями фракции АдГ в Бундестаге

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Алис Вайдель и Тино Хрупалла переизбраны в качестве сопредседателей фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге (парламенте ФРГ). Об этом в четверг сообщило агентство DPA.

По его информации, за Вайдель и Хрупаллу проголосовали 50 депутатов. При этом 25 человек высказались против, двое воздержались. Вместе с тем уточняется, что альтернативных кандидатов не было.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победили социал-демократы (СДПГ) с 25,7%, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

В настоящее время ведется согласование дат начала предварительных переговоров различных партий о формировании правительства. Следующая правящая коалиция в ФРГ, вероятно, будет состоять из трех партий. В правительство, скорее всего, войдут либералы и "зеленые" на правах "младших" партий. Пост канцлера по всей видимости займет либо кандидат от СДПГ Олаф Шольц, либо от блока ХДС/ХСС Армин Лашет. По сути, сейчас все сводится к тому, с кем больше захотят вступать в союз "младшие" политические силы.