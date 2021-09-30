Посол Италии в РФ, покидающий свой пост, поблагодарил за знакомство с русской культурой

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Покидающий пост посла Италии в России Паскуале Террачано попрощался с россиянами, поблагодарив их за знакомство с русской культурой, друзей, встречи и впечатления. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

"Это мой последний пост в качестве посла Италии в Москве перед возвращением в Италию. За эти четыре года, полных событий и напряженной работы, ваша прекрасная страна подарила мне добрых друзей и множество радостных моментов. Мне удалось многое сделать, и я с теплотой вспоминаю о людях, которых я повстречал в самых разных уголках России. Но главное, я был счастлив познакомиться с вашей великой культурой и разделить с вами незабываемые моменты", - отмечается в сообщении.

Терраччано будет работать в Риме в культурной сфере. "В этой сфере Италия и Россия являются неразлучными партнерами. Благодарю вас за то, что вы приняли меня, благодаря чему я смог продуктивно работать и жить среди вас. Буду скучать, но надеюсь на скорую встречу. Да здравствует Италия, да здравствует Россия!".

Ранее посол Италии в Японии Джорджио Стараче, выступая на полях Восточного экономического форума, сообщил, что с 1 октября сменит Терраччано и возглавит итальянскую дипмиссию в Москве. Терраччано возглавлял дипмиссию Италии в Москве с 2018 года.