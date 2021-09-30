Блинкен: действия КНДР способствуют нестабильности и подрывают безопасность

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены ракетными пусками КНДР и считают, что эти действия способствуют нестабильности и подрывают безопасность. Об этом глава американской дипломатии заявил в четверг журналистам на полях заседания созданного США и Евросоюзом совета по торговле и технологиям в Питтсбурге.

"Мы обеспокоены этими повторяющимися нарушениями резолюций Совета Безопасности ООН, которые способствуют нестабильности и подрывают безопасность", - приводит его слова Agence France-Presse.

Ранее официальный представитель Госдепартамента заявлял ТАСС, что США серьезно относятся к сообщениям о любых новых вооружениях и внимательно изучают данные об испытаниях КНДР новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

Пхеньян впервые испытал новую ракету 28 сентября. Ранее на этой неделе Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. 15 сентября КНДР запустила в том же направлении две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.