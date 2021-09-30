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Премьер Гаити просит освободить часть наемников, подозреваемых в убийстве президента

В документе правительства говорится, что Ариэль Анри твердо привержен укреплению верховенства закона в стране и соблюдению прав человека

ГАВАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри призвал освободить подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза, если им не предъявлено официальное обвинение. Соответствующее заявление в четверг распространила канцелярия главы правительства.

"Глава правительства вновь заявляет о своем желании, чтобы все заключенные, <...> которым не было предъявлено обвинение, были освобождены судами. Премьер-министр Ариэль Анри твердо привержен укреплению верховенства закона в стране, соблюдению прав человека, беспристрастному и справедливому правосудию с помощью полностью независимой судебной системы", - говорится в документе.

7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

Теги
ГаитиМоиз, Жовенель
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