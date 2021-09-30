Послы G7 вновь призвали Киев ускорить реализацию судебной реформы на Украине

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Рабочее совещание при участии послов "Большой семерки" прошло в четверг в офисе президента Украины Владимира Зеленского. На нем, как сообщила пресс-служба офиса главы государства, дипломаты вновь указали на необходимость ускорить реализацию судебной реформы в стране.

По мнению посла Великобритании Мелинды Симмонс, темп судебной реформы на Украине недостаточно высок. "Закон, о котором мы сегодня говорим [о Совете судей Украины, предполагающем ведущую роль иностранных экспертов при отборе судей], готовился длительное время, поэтому мы сейчас уверены, что его надо исполнять, а не изменять. Он является важным, в частности для евроатлантических амбиций Украины, евроинтеграции, хорошего сотрудничества со Всемирным банком и Международным валютным фондом", - сказала дипломат.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак высказался за то, чтобы такие встречи стали регулярными. Он заверил, что максимально сжатые сроки проведения судебной реформы являются приоритетом для президента Зеленского.

По словам председателя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, в список кандидатов в этический совет, который будет определять соответствие судей занимаемой должности, были включены известные иностранные судьи в отставке и прокуроры с высокой репутацией. Ионушас проинформировал участников заседания об обращении председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио с призывом воздержаться от любых действий, которые затягивают отбор кандидатов.

Ранее в офисе Зеленского уже состоялось несколько встреч, посвященных реализации судебной реформы, в ходе которых послы G7 выражали обеспокоенность ее саботажем.

Судебная реформа

Верховная рада одобрила два ключевых закона, необходимых для реализации судебной реформы Украины. Первый, принятый 29 июня, определяет порядок проведения конкурса и назначения на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Согласно документу, во время голосования при отборе членов ВККС решающий голос будет принадлежать международным экспертам. После избрания всех членов комиссии ВККС сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

Украинский парламент 14 июля одобрил закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава Высшего совета правосудия (ВСП). Закон предполагает создание этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку, которую рекомендовала Венецианская комиссия Совета Европы, о том, что ни одно решение этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.