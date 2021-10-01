СМИ: полковник Думбуя приведен к присяге как президент Гвинеи на переходный период

ПРЕТОРИЯ, 1 октября. /ТАСС/. Организатор произошедшего в Гвинее 5 сентября военного переворота полковник Мамади Думбуя приведен в пятницу к присяге в качестве главы государства на переходный период. Об этом сообщил гвинейский новостной портал Guineenews.

Церемония, которой руководил председатель Верховного суда Гвинеи Мамаду Силла, состоялась во дворце Мухаммеда V в столице страны Конакри. В зале присутствовали лидеры ведущих политических партий и движений Гвинеи, представители профсоюзов, бизнесмены, деятели науки и культуры, члены ряда дипломатических миссий. Сам Думбуя был в военной форме и красном берете спецназа.

Захватившие в Гвинее власть военные провозгласили 17 сентября Думбуя президентом страны. Спустя 10 дней ими была опубликована хартия, которая ввела пост президента Гвинеи на переходный период. Сейчас Думбуя официально вступил в должность главы государства.

По данным журнала Jeune Afrique, 41-летний Думбуя более 10 лет находился в рядах французского Иностранного легиона, участвуя в операциях в Афганистане, Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Джибути и Кот-д'Ивуаре. Он дослужился до звания капрала. В 2018 году президент Гвинеи Альфа Конде лично предложил ему возглавить подразделение спецназа, на что Думбуя согласился и получил чин подполковника. Именно это подразделение и стало три года спустя ядром мятежников, захвативших в Гвинее власть и арестовавших Конде.

Между тем удерживаемый военными свергнутый президент Гвинеи Альфа Конде отказался уйти в отставку. Избранный на пост главы государства на выборах в октябре 2020 года на пятилетний срок Конде заявил, что никогда не подпишет документы о своем уходе с должности президента. Сейчас, согласно информационному порталу Africanews, военные решают каким образом им поступить к 83-летним Конде.

В свою очередь Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое объединяет 15 государств региона, настоятельно требует от военных немедленно и безоговорочно освободить Альфу Конде. ЭКОВАС настаивает также на скорейшем восстановлении в Гвинее конституционного порядка и возвращения власти гражданским институтам. Сейчас между гвинейскими военными и ЭКОВАС ведутся переговоры о сроках и порядке переходного периода, который должен завершиться проведением президентских и парламентских выборов.