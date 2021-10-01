Горсовет Владимира-Волынского на Украине "деколонизирует" название города

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Городской совет Владимир-Волынского на Украине (Волынская область) принял решение поддержать инициативу о переименовании города во Владимир, чтобы уйти от "выдуманного россиянами" названия районного центра. Об этом сообщил в пятницу депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович в Facebook.

"Деколонизация продолжается. Городской совет Владимира-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия - Владимир, без дополнения ("Волынский" - прим. ТАСС), выдуманным россиянами", - сообщил он. На сайте горсовета сообщается, что вскоре будет обращение к Волынскому областному совету, чтобы тот внес представление в Верховную раду об официальном переименовании города.

Город Владимир является одним из древнейших городов Руси, впервые упомянут в "Повести временных лет". В разное время входил в Волынское княжество, Галицко-Волынское княжество. В 1795 году вошел в состав Российской империи, был переименован во Владимир-Волынский. По состоянию на 2018 год в нем проживало почти 39 тыс. человек.

На Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.

На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, что напоминает о вековых связях Украины и России. В 2019 году Вятрович, занимавший тогда должность главы Института национальной памяти Украины, выступил с инициативой расширить процесс декоммунизации, при этом ее логическим продолжением должна была стать так называемая деколонизация. Как пояснял Вятрович, под деколонизацией подразумевается "избавление от российского имперского наследия, которое может быть использовано для восстановления империи".