Замгоссекретаря США назвала проведение встреч "пятерки" СБ ООН полезным в нужное время

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Вашингтон считает полезным проведение в подходящее для этого время встреч представителей стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция). Об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается встреч "пятерки", встреча "пятерки" на уровне министров состоялась во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Госсекретарь [США Энтони] Блинкен участвовал в этой встрече "пятерки". Думаю, мы считаем очень ценными такие дискуссии в подходящее время", - сказала Шерман, отвечая на вопрос, готовы ли США провести встречу "пятерки" на уровне глав государств.

Главы внешнеполитических ведомств стран - постоянных членов Совбеза встретились с генсеком всемирной организации Антониу Гутерришем 22 сентября. Как сообщил МИД РФ, участники встречи подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия Афганистану.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в четверг журналистам, что саммит "пятерки" давно назрел, состыковка графиков лидеров не является неразрешимой задачей. Инициативу проведения встречи лидеров "пятерки" СБ ООН выдвинул 23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент России Владимир Путин. Ее поддержали все остальные участники этого формата - Великобритания, Китай, США и Франция.