Суд в Париже огласит приговор по делу экс-помощника Макрона 5 ноября

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Исправительный суд Парижа назначил оглашение приговора по делу бывшего помощника президента Франции Эмманюэля Макрона Александра Беналля на 5 ноября. Об этом сообщило в пятницу агентство France Presse (AFP).

Беналля предъявлено в общей сложности 12 обвинений, включая насильственные действия против демонстрантов, вмешательство в работу полиции, незаконное использование дипломатических паспортов. Прокуратура запросила для него полтора года лишения свободы условно, штраф в размере 500 евро, а также запрет на протяжении пяти лет занимать государственные должности и на протяжении 10 лет носить оружие.

Помимо Беналля обвиняемым по данному делу проходит бывший член партии Макрона "Республика на марше" Венсан Краз. Прокуратура запросила для него год лишения свободы условно за то, что он носил при себе оружие во время уличной демонстрации 1 мая 2018 года, хотя отправился туда лишь в качестве наблюдателя. Кроме того, два и четыре месяца условно обвинение просит для двух сотрудников полиции, которые передали Беналля записи с камер уличного наблюдения, на которых запечатлены его действия против участников первомайской демонстрации.

Государственный скандал

Материалы любительской видеосъемки, попавшие в СМИ более трех лет назад, свидетельствуют о том, что в 2018 году Беналля избил на парижской площади Контрэскарп нескольких участников первомайской демонстрации. Будучи сотрудником президентской администрации и неофициально ведая охраной президента, он получил от полиции разрешение присутствовать в качестве наблюдателя за ее действиями 1 мая. Однако одетый в бронежилет и защитный шлем Беналля набросился на манифестантов. В дальнейшем он объяснил, что лишь "выполнял свой гражданский долг", помогая полиции защититься от атаковавших ее хулиганов.

Во время событий на площади на рукаве у Беналля была оранжевая повязка с надписью "полиция", носить которую он не имел права. Этот поступок вызвал крупный политический скандал во Франции, который длился несколько месяцев. Беналля первоначально был на две недели отстранен от выполнения своих функций в Елисейском дворце, а в августе 2018 года уволен из администрации президента.

Оружие и паспорта

У Беналля при увольнении должны были быть изъяты два выданных ему в служебных целях дипломатических паспорта. Однако в дальнейшем выяснилось, что он не только не сдал их, но и использовал для поездок в страны Африки и Израиль. Это расценивается как нарушение закона.

Следствием в отношении Беналля также выдвигается обвинение в незаконном ношении огнестрельного оружия в апреле 2017 года, когда он участвовал в предвыборной кампании Макрона. Существует фотография, на которой запечатлен Беналля с оружием после участия в митинге Макрона в городе Пуатье. Однако в ходе следствия он утверждал, что это был детский водяной пистолет. Беналля как охранник располагал настоящим оружием, но имел право носить свой пистолет "Глок" только в здании партии "Республика на марше".

Под судом находятся также два сотрудника полиции, которые незаконно передали Беналля материалы служебной видеосъемки с площади Контрэскарп. Беналля пытался использовать их в свое оправдание. Полицейских, как и самого Беналля, в этой связи обвиняют в разглашении служебной информации.

Истцами на процессе выступают два профсоюза полицейских и бывший директор кабинета в администрации президента Франции Франсуа-Ксавье Лош. Также среди истцов есть человек, заснявший Беналля на площади Контрэскарп, и французский журналист левых взглядов Таха Буаф, ранее входивший в движение "Неподчинившаяся Франция".