Лукашенко назвал выдумкой утверждения, что посадка борта Ryanair была операцией спецслужб

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фантазией утверждения о том, что посадка самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске была спланирована спецслужбами. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании CNN , фрагмент которого был показан в пятницу.

"Я не собираюсь в чем-либо вам признаваться, я не нахожусь под следствием, поэтому, пожалуйста, тщательно выбирайте слова", - указал Лукашенко в ответ на вопрос ведущего о том, готов ли он признать, что посадка самолета была спланирована белорусскими спецслужбами. "Проведение спецслужбами подобной операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций дорого бы обошлось. Поэтому это ваши фантазии", - уточнил белорусский лидер.

"Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полетов над Беларусью так, как это было всегда, - продолжил он. - Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет, будь то Великобритании или США. Он немедленно будет посажен в Беларуси". По словам белорусского лидера, так поступят и другие государства, поэтому он здесь не исключение.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Роман Протасевич - один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta. Он был задержан, вместе с ним также была задержана гражданка РФ София Сапега.

После инцидента с самолетом Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией союза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. Международная организация гражданской авиации уведомила Белоруссию, что рассмотрение предварительного отчета об инциденте с самолетом Ryanair запланировано на 25 октября.