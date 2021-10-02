Лукашенко заявил, что Минск летом 2020 года не получал от Киева данные о 33 россиянах

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Минск не получал от Киева информацию о группе из 33 россиян, которые были задержаны летом 2020 года в пригороде белорусской столицы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN. Беседу с ним вел журналист телеканала Мэтью Чанс.

"Абсолютная ложь, Мэтью. Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы - Комитет государственной безопасности, который контролировал путь этих вагнеровцев от границы до гостиницы и в обратном направлении. Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил" - публикует в ночь на субботу выдержки из интервью издание "СБ. Беларусь сегодня".

В конце июля 2020 года Белоруссия задержала на своей территории группу из 33 граждан РФ, которых в Минске назвали сотрудниками "частной военной компании Вагнера". Впоследствии они были арестованы. Официальный Киев заявил, что 28 человек из 33 принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе, и потребовал их выдачи. Российская сторона расценила задержание своих граждан как "не соответствующее союзническим отношениям Москвы и Минска", а обвинения в их адрес - спекуляцией. При этом в Кремле добавили, что эти россияне оказались в Белоруссии транзитом и должны были улететь в Стамбул, а их пребывание в республике никак не связано с самой Белоруссией или с ее внутренними делами. 14 августа 2020 года Минск вернул России 32 человека. Еще один задержанный, который имел вместе с российским белорусское гражданство, остался на территории республики.

27 августа 2020 года в интервью телеканалу "Россия-24" президент РФ Владимир Путин сообщил, что задержание российских граждан стало результатом провокации со стороны "украинских спецслужб совместно с американскими". По словам российского президента, людей обманом и по подложным документам привезли на территорию Белоруссии, где "представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании".