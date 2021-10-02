Джонсон раскритиковал полицию за игнорирование преступлений против женщин

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике полицию страны за недостаточно серьезное отношение к преступлениям против женщин. В опубликованном в субботу интервью газете Times глава правительства признал, что текущее положение вещей "вызывает гнев", и заявил о необходимости менять работу системы, которая слишком часто не может помочь жертвам.

Тема интервью Джонсона связана с идущей в Великобритании широкой общественной дискуссией о преступлениях в отношении женщин и доверии к полицейским. Она с новой силой разгорелась на этой неделе после того, как к пожизненному заключению был приговорен бывший сотрудник Скотленд-Ярда, который в марте этого года похитил, изнасиловал и убил 33-летнюю британку Сару Эверард. В ходе слушаний по резонансному делу выяснилось, что, возвращаясь со службы, он заставил женщину сесть к нему в машину, выдумав предлог для ареста. Ранее также стало известно, что в полиции вовремя не обратили внимания на ряд правонарушений, которые он совершил до того, как похитил Эверард, и за которые мог быть уволен.

"Твердо ли я верю в то, что полиция на нашей стороне? Да, безусловно. Можете ли вы доверять полицейским? Да, можете. Однако есть проблема с отношением к теме сексуального насилия, домашнего насилия, с тем, насколько внимательно к этому подходят, с тем, сколько на это уходит времени, с проволочками, с путаницей вокруг мобильных телефонов [изымаемых у потенциальных жертв и свидетелей насилия для сбора улик]. И эту проблему нам нужно исправить", - сказал Джонсон.

По словам главы правительства, британская общественность права, считая, что полиция не относится к проблеме домашнего насилия и преступлений против женщин достаточно серьезно. По его словам, число обрабатываемых правоохранителями жалоб от женщин снижается, как и число обвинительных вердиктов по делам об изнасилованиях. Правительство намерено работать над повышением последнего показателя и стремиться к тому, чтобы до суда доходило больше подобных дел.

"Слишком, слишком часто работа системы, по сути, стоит жизни женщинам, которые ждут, пока к их жалобе отнесутся серьезно, ждут, пока их дело рассмотрят, но ничего не происходит. Мы видим, как жертвы отступают, сдаются из-за того, насколько это для них унизительно. И это возмущает", - добавил глава правительства. При этом он подчеркнул, что не намерен требовать отставки главы Скотленд-Ярда Крессиды Дик и по-прежнему полностью ей доверяет.

Полицейские приоритеты

В связи с делом Эверард и рядом других нашумевших случаев в Великобритании стали упрекать правоохранителей в том, что преступления против женщин не являются для них приоритетом, и даже обвинять полицию в институциональной мизогинии. Как сообщает Times, в настоящий момент ведется расследование в отношении пяти полицейских, с которыми убийца Эверард несколько лет назад обменивался текстовыми сообщениями "расистского и женоненавистнического характера".

По словам Джонсона, полиции следует крайне жестко реагировать на неправомерные действия ее сотрудников. Глава МВД королевства Прити Пател в свою очередь, заявила, что правоохранительные органы также должны со всем вниманием и серьезностью относиться к сообщениям о сексуальном и домашнем насилии, включая случаи домогательств и психологического насилия.

"Произошедшее [с Эверард] - ужасный позор, и полиции придется добиться определенных изменений, для чего понадобятся реформы, подотчетность и непростые дискуссии", - заявила министр в беседе с сотрудниками газеты Evening Standard.