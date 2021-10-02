Лукашенко заявил, что Запад не помешает Белоруссии и России построить свое будущее

МИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Белоруссия и России проводят единую политику, преследуют единые цели, достижению которых Запад не сможет помешать. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN, выдержки из которого приводит в субботу агентство БелТА.

"Мы абсолютно ни внешне, ни внутренне ничем не отличаемся друг от друга. У нас единая политика, единые цели. И мы к этим целям движемся одним путем. И нам не надо никакие обещания. Мы близкие родные народы. И без обещаний мы построим свое будущее, и даже вы нам помешать не сможете", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент отверг мнение о том, что в обмен на дипломатическую и финансовую поддержку Москвы что-то пообещал президенту РФ Владимиру Путину. "Слушайте, у вас англосаксонское мышление. Мы никогда ни президентом Путиным, ни на других уровнях не ведем так разговор. Мы чего-то там, а вы нам заплатите или мы чего-то обещаем", - отметил Лукашенко. - Мы братские народы, мы народы от одного корня - белорусы и русские", - заявил президент Белоруссии.