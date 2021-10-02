Лукашенко не считает, что белорусы живут в атмосфере страха после президентских выборов

"Атмосфера страха - вранье. Мэтью [корреспондент телеканала CNN Мэтью Чанс], вы врете. Вы же по Минску ходили? Без охраны, без службы безопасности, вас никто не сопровождал. И я в ваших глазах сегодня не вижу никакого страха. Так чего бояться нашим людям?" - цитирует БелТА ответ президента на ремарку журналиста о том, что его попытки записать краткие интервью с прохожими на улицах Минска завершились неудачей якобы из-за страха, в котором находятся жители республики.

По словам Лукашенко, главное в имидже Белоруссии - это безопасность на улицах городов. "Это наша фишка, если можно так сказать, в том, что наши люди ни ночью, ни вечером, ни днем с маленькими детишками, в том числе в детских колясках, не боятся выходить на улицу. Это наше достояние", - подчеркнул он. Президент отметил, что готов на любом уровне и с любым человеком защищать эту позицию. "Я не верю, что вы, будучи в Минске, чего-то испугались. Просто не верю. Это заранее созданная CNN ​​​​ ложь, или же, наверное, кому-то надо это, - считает Лукашенко. - Похоже, вы приехали меня в чем-то обвинить, но я не предъявляю вам претензий. Видимо, такое задание у вас".

Лукашенко напомнил, что недавно представитель телекомпании присутствовала на "Большом разговоре у президента", и ее выступление зрители могли видеть в прямом эфире. "Поэтому в Минске люди хорошо знают, что вы, как канал, заранее ориентированы на что-то. И они просто не захотели с вами на эту тему разговаривать, потому что знали, что вы все равно в искаженном виде представите эту информацию", - уверен президент. По его мнению, если у журналиста не получилось вызвать людей на откровенный разговор, то это его проблема. "У вас это не получилось. Я причем здесь? Я в этом не виноват", - заключил Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. КГБ Белоруссии в феврале текущего года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.