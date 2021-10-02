Бердымухамедов заявил, что Туркмения продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану

АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Туркмения будет и впредь оказывать гуманитарную помощь Афганистану. Об этом заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Бердымухамедов обратил внимание на то, что Туркмения на регулярной основе оказывает помощь Афганистану - направляет конвои с гуманитарной помощью, строит школы и больницы в сельской местности и занимается подготовкой афганских кадров.

"Хочу отметить, что на днях принято решение о направлении очередного гуманитарного груза в знак дружбы и добрососедства. Все это, естественно, финансируется Туркменистаном из собственных ресурсов, - сказал президент Туркмении. - Мы намерены и далее продолжать добрую традицию оказания гуманитарной поддержки братскому народу Афганистана. И я убежден, что в скором времени на афганской земле, тем более с богатым историческим прошлым, воцарятся мир и согласие".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.